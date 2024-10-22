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        Karaman'da haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

        Karaman'da haber alınamayan 69 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:53 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:53
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        Karaman'da haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
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        Karaman'da haber alınamayan 69 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Külhan Mahallesi 2. İstasyon Caddesi'nde yaşayan Işık Hancı'dan (69) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren sağlık ekipleri Hancı'nın yaşamını yitirdiği belirledi.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hancı'nın cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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