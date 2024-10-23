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        Karaman'da üniversite öğrencileri huzurevlerini ziyaret etti

        Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri huzurevlerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:16 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:39
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        Karaman'da üniversite öğrencileri huzurevlerini ziyaret etti
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        Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri huzurevlerini ziyaret etti.

        Dursun Fakih ile Ahmet Mete Huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezini ziyaret eden öğrenciler, yaşlılarla vakit geçirerek sohbet etti.

        Gençler, huzurevi sakinlerinin yaşama dair tecrübelerini ve hayat hikayelerini dinledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, bu tür etkinliklerin yaşlılara yalnızlık hissetmemelerini sağlamasının yanı sıra gençlerin sosyal sorumluluk bilincini de geliştirdiğini söyledi.

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