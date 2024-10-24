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        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 13:40 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:52
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        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi
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        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Üniversitenin tanıtım videosunun izletildiği törende konuşan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, yeni akademik yılının öğrenci ve akademik personele hayırlı olmasını diledi.

        Ankara'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını kınayan Gavgalı, hiçbir saldırının Türk Milletinin birlik ve beraberliğini bozamayacağını söyledi.

        KMÜ'nün sadece bilimsel başarılarıyla değil, aynı zamanda kültür, sanat ve spor alanlarına önemli katkılar sunduğunu anlatan Gavgalı, şunları kaydetti:

        "Akademik kadromuzun üstün gayreti ve öğrencilerimizin azmiyle üniversitemiz, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli bir konuma yükseldi. Önümüzdeki dönemde bu başarıları daha ileri taşımak en büyük hedeflerimiz arasında. Diğer taraftan özellikle sürdürülebilirlik, yapay zeka ve girişimcilik alanlarında yapacağımız projelerle üniversitemizi çağın gereklerine daha uygun hale getirmeyi amaçlıyoruz. Geleceğin liderleri olacak öğrencilerimizin, dünya çapında rekabet edebilen bireyler olarak yetişmesini sağlamak, en büyük sorumluluğumuzdur. Aynı zamanda, topluma katkı sağlama misyonumuz doğrultusunda yerel kalkınmaya destek olacak sosyal ve ekonomik projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."

        Program, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un ilk dersi vermesiyle sona erdi.

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