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        Karaman'da lise öğrencisi okulda arkadaşını silahla öldürdü

        Karaman'da okul arkadaşı tarafından silah vurulan lise öğrencisi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 12:24 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:24
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        Karaman'da lise öğrencisi okulda arkadaşını silahla öldürdü
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        Karaman'da okul arkadaşı tarafından silah vurulan lise öğrencisi hayatını kaybetti.

        M.E.P. (17), Urgan Mahallesi'ndeki öğrencisi olduğu lisenin spor salonunda okul arkadaşı A.G. (17) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.G, silahla vurduğu M.E.P'yi yaraladı.

        İhbar üzerine okula gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.E.P, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli A.G. ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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