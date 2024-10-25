Karaman'da lise öğrencisi okulda arkadaşını silahla öldürdü
Karaman'da okul arkadaşı tarafından silah vurulan lise öğrencisi hayatını kaybetti.
Karaman'da okul arkadaşı tarafından silah vurulan lise öğrencisi hayatını kaybetti.
M.E.P. (17), Urgan Mahallesi'ndeki öğrencisi olduğu lisenin spor salonunda okul arkadaşı A.G. (17) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.G, silahla vurduğu M.E.P'yi yaraladı.
İhbar üzerine okula gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.E.P, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli A.G. ise gözaltına alındı.
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