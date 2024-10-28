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        Karaman Valisi Çiçekli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:57 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:57
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        Karaman Valisi Çiçekli'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Çiçekli, mesajında, aziz Türk milletinin verdiği destansı mücadeleyle kurulan Cumhuriyetin 101. yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını kaydetti.

        Anadolu topraklarında filizlenen Cumhuriyetin tüm dünyaya Türk milletinin bağımsızlık sevdasını gösterdiğini belirten Çiçekli, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyetimiz, büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, kültür ve savunma sanayi alanındaki atılımları ve güçlü demokrasisiyle muasır medeniyetler seviyesine ulaşmıştır. Çanakkale ve İstiklal Savaşı'nda ecdadımızın bize bıraktığı mücadele ruhunun yeniden canlandığı 15 Temmuz'daki gibi milli birlik ve beraberlik içerisinde, vatanımıza, bayrağımıza ve ezanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere armağan eden ve 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarını, vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

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