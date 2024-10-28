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        Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

        Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 21:18 Güncelleme: 28.10.2024 - 21:18
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        Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
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        Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

        Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan yürüyüşte ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile yürüyen kalabalığa, çevre binalardaki vatandaşlar alkışlayarak destek verdi.

        Birinci İstasyon, Kemal Kaynaş ve İsmet Paşa Caddesi üzerinden yürüyen il protokolü ve vatandaşlar tekrar Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geldi.

        Törene, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, daire müdürleri, siyasi parti il temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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