Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Birinci İstasyon, Kemal Kaynaş ve İsmet Paşa Caddesi üzerinden yürüyen il protokolü ve vatandaşlar tekrar Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na geldi.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan yürüyüşte ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile yürüyen kalabalığa, çevre binalardaki vatandaşlar alkışlayarak destek verdi.

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