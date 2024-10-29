Karaman'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Karaman'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karaman'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Piri Reis Mahallesi Şehit Zeki Yaşar Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla, adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın, çatıda hasara neden oldu.
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