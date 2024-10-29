Karaman'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın, çatıda hasara neden oldu.

Piri Reis Mahallesi Şehit Zeki Yaşar Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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