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        KMÜ'de öğrenciler madde bağımlılığı konusunda uyarıldı

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim Fakültesi tarafından "Madde Bağımlılığı" semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 11:34 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:39
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        KMÜ'de öğrenciler madde bağımlılığı konusunda uyarıldı
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        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim Fakültesi tarafından "Madde Bağımlılığı" semineri düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanlığı ile KMÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü iş birliğinde gerçekleştirilen seminerde Doç. Dr. Halil Erdem Çocuk, gençleri madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirmeyi ve onları olası tehlikelerden korumayı amaçladıklarını söyledi.

        Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Levent Çil ise bağımlılık konusunda öncelikle ailelerin özenli davranması gerektiğini belirtti.

        Öğrencileri dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyaran Çil, "Gençlerin, 'Bir kez kullanmaktan bir şey olmaz.' düşüncesinden vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü bu düşünce gençlerin maddeyle tanışmasına neden oluyor. Jandarma kolluk kuvvetleri olarak maddeyle mücadele konusunda ve bireysel destek süreçlerinde her zaman halkımızın yanındayız" diye konuştu.

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