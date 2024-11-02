Karaman'daki Yollarbaşı Göleti'nde kuraklığın etkisi görülüyor

Karaman'da tarımsal sulamada kullanılan Yollarbaşı Göleti'nde, kuraklığın etkisiyle su büyük oranda çekildi.

Merkeze bağlı Yollarbaşı köyü yakınlarında bulunan gölette, sıcaklığın da etkisiyle suların çekildiği alanlarda derin çatlaklar oluştu.

Suların çekildiği bölgeye otomobilleriyle giren bazı vatandaşların, gölet içinde oluşan adacıklarda balık tuttuğu görüldü.

Gölette incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, önümüzdeki yılın hem içme suyu, hem de tarımsal sulamada Karaman için zor olacağını söyledi.