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        Karaman'daki Yollarbaşı Göleti'nde kuraklığın etkisi görülüyor

        Karaman'da tarımsal sulamada kullanılan Yollarbaşı Göleti'nde, kuraklığın etkisiyle su büyük oranda çekildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 15:35 Güncelleme: 02.11.2024 - 15:47
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        Karaman'daki Yollarbaşı Göleti'nde kuraklığın etkisi görülüyor
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        Karaman'da tarımsal sulamada kullanılan Yollarbaşı Göleti'nde, kuraklığın etkisiyle su büyük oranda çekildi.

        Merkeze bağlı Yollarbaşı köyü yakınlarında bulunan gölette, sıcaklığın da etkisiyle suların çekildiği alanlarda derin çatlaklar oluştu.

        Suların çekildiği bölgeye otomobilleriyle giren bazı vatandaşların, gölet içinde oluşan adacıklarda balık tuttuğu görüldü.

        Gölette incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, önümüzdeki yılın hem içme suyu, hem de tarımsal sulamada Karaman için zor olacağını söyledi.

        Kentte bulunan Yeşildere ve Kurtderesi barajının da kuruduğunu aktaran Bayram, "Bulunduğumuz Yollarbaşı Göleti'nde az miktarda su kaldı. Bu göletimiz yaklaşık 2 bin 600 dekar araziyi suluyordu. Karaman geneline baktığımızda sadece Gödet Barajı’nda su kaldı. Karaman'da bu yıl bile bazı bölgelerde sulamada sıkıntılar yaşandı." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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