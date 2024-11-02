Büyükler Takım Kuraş Türkiye Şampiyonası, Karaman'da başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, şampiyonanın Karaman'da gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, sporculara başarı diledi.

Karaman Merkez Spor Salonu'nda, 17 ilden 21 erkek ve 17 kadın takımının mücadele ettiği organizasyonda, toplam 279 sporcu takımlarının birinciliği için ter döküyor.

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