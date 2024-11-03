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        Karaman'da "Destek AFAD Gönüllü Buluşması" etkinliği düzenlendi

        Karaman'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce "Destek AFAD Gönüllü Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 12:40 Güncelleme: 03.11.2024 - 12:40
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        Karaman'da "Destek AFAD Gönüllü Buluşması" etkinliği düzenlendi
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        Karaman'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce "Destek AFAD Gönüllü Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Merkeze bağlı Taşkale köyünde Vali Mehmet Fatih Çiçekli ve 52 AFAD gönüllüsünün katıldığı etkinlikte, tarihi Taşkale tahıl ambarları gezildi, dart ve okçuluk yarışmaları düzenledi.

        Etkinliğe katılan Vali Çiçekli, AFAD gönüllülük sisteminin, temel gönüllüler, destek AFAD gönüllüleri ve uzman gönüllüler olmak üzere 3 kategoride yapılandığını söyledi.

        Bu ayrımın afet anında hızlı ve etkin müdahale için önemli olduğunu belirten Çiçekli, "Karaman'da 395 destek AFAD gönüllüsü ve 4 bin 970 temel AFAD gönüllümüz var. Afet durumlarında bu gönüllü desteği oldukça kritik rol oynuyor. Ülkemizde geçmiş afetlerde gönüllülerin katkısının çok değerli olduğunu hep birlikte gördük. Karaman'da da gönüllü sayımızı artırmayı ve kamu kurumları ve gönüllülerle iş birliği içinde güçlü bir afet müdahale kapasitesi oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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