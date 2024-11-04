Karaman Valisi Çiçekli elma hasadına katıldı

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli elma hasadına katıldı.

Merkeze bağlı Kızık Köyü'nde 333 dekar alanda kurulu ve yıllık 1500 ton elma üretim kapasitesine sahip bahçeyi gezen Çiçekli, elma topladı, çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

Çiçekli, Karaman'ın elma üretiminde önemli bir yerde olduğunu belirterek, "Karaman, 15 milyon 600 bini aşan elma ağacıyla ülkemizin en fazla elma ağacına sahip ili. 750 bin tonu aşan rekoltesiyle elma üretiminde de Türkiye genelinde ilk üç sırada yer almaktayız. İlimizde üretilen elmalar birçok ülkeye ihraç ediliyor. Bu durum, ilimizin ekonomik yapısını güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor. Tüm üreticilerimize bereketli bol kazançlar diliyorum." dedi.