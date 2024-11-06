Karaman'da Organ Bağışı Farkındalık Haftası kapsamında fidan dikildi

Karaman'da "Organ Bağışı Farkındalık Haftası" kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Merkeze bağlı Kızık köyünde Karaman Organ Nakli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAR-ON-DER) ile Tema Vakfı işbirliğinde düzenlenen etkinlikte Kızık İlkokulu bahçesine 70 fidan dikildi.

KAR-ON-DER Başkanı Ercan Çalışkan, "Ağaç toprakta organ bedende can bulur." sloganıyla düzenledikleri etkinlikle organ bağışına dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Etkinlik kapsamında öğrenci ve velilere organ bağışı hakkında bilgilendirme yaptıklarını belirten Çalışkan, "Dernek olarak kamu kurumlarıyla işbirliği içinde her yıl bu etkinlikleri düzenliyoruz. Zamanla birçok hastayı organ bağışına yönlendirdik. Ben de kalp nakli olmuş bir insanım. Nakil olmasaydım hayatımı çoktan kaybederdim. Bu nedenle organlarımı bağışladım. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.