Karaman'da jandarma 3 bin öğrenciye trafik eğitimi verdi

Ortaöğretim ve lise öğrencileriyle bir araya gelen ekipler, yolun karşısına geçme, emniyet kemerinin önemi, güvenli seyahat ve kara yolunda yayaların doğru hareket tarzı konularında uygulamalı eğitim verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında trafik bilincini oluşturmak amacıyla Merkez, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerindeki okulları ziyaret etti.

Karaman'da jandarma ekipleri tarafından 3 bin öğrenciye trafik eğitimi verildi.

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