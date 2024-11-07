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        Karaman'da jandarma 3 bin öğrenciye trafik eğitimi verdi

        Karaman'da jandarma ekipleri tarafından 3 bin öğrenciye trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 15:24 Güncelleme: 07.11.2024 - 15:24
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        Karaman'da jandarma 3 bin öğrenciye trafik eğitimi verdi
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        Karaman'da jandarma ekipleri tarafından 3 bin öğrenciye trafik eğitimi verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında trafik bilincini oluşturmak amacıyla Merkez, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerindeki okulları ziyaret etti.

        Ortaöğretim ve lise öğrencileriyle bir araya gelen ekipler, yolun karşısına geçme, emniyet kemerinin önemi, güvenli seyahat ve kara yolunda yayaların doğru hareket tarzı konularında uygulamalı eğitim verdi.

        Eğitime 39 okuldan 3 bin öğrenci katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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