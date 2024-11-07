Karaman'da tedavisi tamamlanan pelikanlar doğaya salındı

Ekipler, yaralı pelikanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Ayrancı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, Merkeze bağlı Boyalı köyü ve Ayrancı ilçesi Höyükburnu köyü yakınlarında yaralı halde 2 pelikan buldu.

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