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        Karaman'da bıçaklı kavgada 18 yaşındaki genç yaralandı

        Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 12:27 Güncelleme: 10.11.2024 - 12:27
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        Karaman'da bıçaklı kavgada 18 yaşındaki genç yaralandı
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        Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

        Külhan Mahallesi Yeni Minare Caddesi'nde A.A ile S.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, S.D'yi bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralı S.D, sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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