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        Karaman'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 22:23 Güncelleme: 11.11.2024 - 22:23
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        Karaman'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Karaman-Mersin çevre yolunun Hisar Mahallesi mevkisinde M.S'nin (21) idaresindeki 70 DZ 004 plakalı otomobil, refüje çıkarak ağaca çarptı.

        Kazada, sürücüyle araçtaki H.K, H.E.K. ve E.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekiplerince yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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