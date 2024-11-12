Karaman Valisi Çiçekli, İl Genel Meclisi Toplantısına katıldı

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, İl Genel Meclisi Toplantısına katıldı.

Çiçekli, İl Genel Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, yapılan çalışmaların kent için hayırlı olmasını diledi.

İl Genel Meclisi'nin kentin gelişimi ve köylerde yaşayan vatandaşlara verilen hizmetlerde önemli bir sorumluluk taşıdığına dikkati çeken Çiçekli, "Buradaki çalışmalarda ortak hedefimiz, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunarken Karaman'ı her açıdan daha da ileriye taşımak ve yaşayabilecek her türlü soruna çözüm bulmaktır." dedi.