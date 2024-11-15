Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Vali Çiçekli, Karaman'ın tarihi alanlarını ziyaret etti

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, merkeze bağlı Üçkuyu ve Madenşehri köylerindeki tarihi alanlarda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 14:18 Güncelleme: 15.11.2024 - 14:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Çiçekli, Karaman'ın tarihi alanlarını ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, merkeze bağlı Üçkuyu ve Madenşehri köylerindeki tarihi alanlarda incelemede bulundu.

        Değle ören yeri ve Binbir Kiliseyi ziyaret eden Çiçekli, bölgede bulunan tarihi yapılar hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Pekergin'den bilgi aldı.

        Karaman'ın tarihi geçmişi ve alanlarıyla bir açık hava müzesini andırdığını belirten Çiçekli, "Karaman doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin tarihi ve kültürel varlıklarıyla büyük bir hazineye sahip. Değle ören yeri, Binbir Kilise ve daha birçok bölgemiz, geçmiş medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyor. Bu eşsiz değerleri koruyup tanıtarak Karaman'ı bir turizm merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."dedi.

        Çiçekli'ye, İl Genel Meclisi Başkanı Tamer Yıldızbaş ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sürücüsüz metroda panik anları
        Sürücüsüz metroda panik anları
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        2 yaşındaki çocuğunu tiner ve çamaşır suyu ile katletti!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        ManU'ya Arda Güler ve Osimhen önerisi!
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        10 milyar liralık büyük vurgun: Mağdur sayısı 36 bini buldu, mahkemeler kilitlendi
        8 yaşındaki Asya'nın kahreden ölümü!
        8 yaşındaki Asya'nın kahreden ölümü!
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        "Yönetilen fiyatlar hedef enflasyona göre belirlenecek"
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Trump'ın Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr. oldu
        Malatya'da 4.9, Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4.9, Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Mike Tyson'dan Jake Paul'a tokat
        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok
        Bakan Tunç: Denetimden çekinmeye, telaşa gerek yok
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Ne yaparsa yapsın ayaklarını ısıtamayanlar dikkat!
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        Musk ve X'ten kaçanlar Bluesky'a geçti
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi
        Yanarak korunmuş... 5 bin yıllık!
        Yanarak korunmuş... 5 bin yıllık!
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        NYT yazdı: Musk İran'ın BM Daimi Temsilcisi ile görüştü
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        SGK'dan 5 yılda 148 milyar icra takibi
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Ve Icardi suskunluğunu bozdu
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        Milano’da heyecanlandıran buluşma
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Karaman'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında tatbikat yapıldı
        Karaman'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında tatbikat yapıldı
        Karaman Valisi Çiçekli, İl Genel Meclisi Toplantısına katıldı
        Karaman Valisi Çiçekli, İl Genel Meclisi Toplantısına katıldı
        Karaman'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Karaman'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Karaman'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi
        Karaman'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi
        Karaman'da bıçaklı kavgada 18 yaşındaki genç yaralandı
        Karaman'da bıçaklı kavgada 18 yaşındaki genç yaralandı
        Karaman'da tedavisi tamamlanan pelikanlar doğaya salındı
        Karaman'da tedavisi tamamlanan pelikanlar doğaya salındı