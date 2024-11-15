Vali Çiçekli, Karaman'ın tarihi alanlarını ziyaret etti

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, merkeze bağlı Üçkuyu ve Madenşehri köylerindeki tarihi alanlarda incelemede bulundu.

Değle ören yeri ve Binbir Kiliseyi ziyaret eden Çiçekli, bölgede bulunan tarihi yapılar hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Pekergin'den bilgi aldı.

Karaman'ın tarihi geçmişi ve alanlarıyla bir açık hava müzesini andırdığını belirten Çiçekli, "Karaman doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin tarihi ve kültürel varlıklarıyla büyük bir hazineye sahip. Değle ören yeri, Binbir Kilise ve daha birçok bölgemiz, geçmiş medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyor. Bu eşsiz değerleri koruyup tanıtarak Karaman'ı bir turizm merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."dedi.