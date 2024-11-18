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        Karaman'da otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı öldü

        Karaman'da otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 12:21 Güncelleme: 18.11.2024 - 12:28
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        Karaman'da otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı öldü
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        Karaman'da otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı hayatını kaybetti.

        H.M.Y. (30) idaresindeki 70 ET 799 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Buğday Pazarı çıkışında, "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kağıt toplayıcısı Cengiz Karadağ'a (62) çarptı.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karadağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaçan sürücü H.M.Y, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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