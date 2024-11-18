Karaman'da polis, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı

Karaman'da polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Emniyet birimleri, bilgilendirme ve suç oluşmadan önleyici polislik çalışmaları çerçevesinde kent merkezinde bilgilendirme çalışması yaptı.

Dolandırıcılıkla ilgili kahvehaneler, pazar yerleri, iş yerlerinin yoğunlukta olduğu cadde ve parklarda vatandaşlara telefon ve internet dolandırıcılığı konularında broşür dağıtıldı.