Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da polis, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı

        Karaman'da polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 15:20 Güncelleme: 18.11.2024 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da polis, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

        Emniyet birimleri, bilgilendirme ve suç oluşmadan önleyici polislik çalışmaları çerçevesinde kent merkezinde bilgilendirme çalışması yaptı.

        Dolandırıcılıkla ilgili kahvehaneler, pazar yerleri, iş yerlerinin yoğunlukta olduğu cadde ve parklarda vatandaşlara telefon ve internet dolandırıcılığı konularında broşür dağıtıldı.

        Vatandaşlara kendilerini polis, asker, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak altın, para, veya değerli ziynet eşyası isteyen kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulunularak, tanımadıkları kişilere kimlik, kart bilgisi ve şifre verilmemesi istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        MSB kaynaklarından teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklama
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        Roblox'tan güvenlik güncellemeleri!
        Halk otobüsünde dehşet! Kadını kalçasından bıçakladı!
        Halk otobüsünde dehşet! Kadını kalçasından bıçakladı!
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Muazzez İlmiye Çığ'ın cenaze programı belli oldu
        Ada'dan Osimhen için takas teklifi!
        Ada'dan Osimhen için takas teklifi!
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi uzatıldı
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Cimbom'dan Zaha kararı!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Annenin feryadı: Eşi intihar süsü verdi! Gamze'nin ölümü kamerada!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        Bizim Çocuklar, Karadağ karşısında!
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        BYD'nin yeni fiyatları tartışma yarattı
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Mandalinanın cildi güzelleştirdiği doğru mu?
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Ayliz Duman'ın hayal kırıklığı
        Kahreden kaza! Anne ve kızı can verdi!
        Kahreden kaza! Anne ve kızı can verdi!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Akıllara durgunluk veren hırsızlık! 28 milyon TL'lik altını böyle çaldı!
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        Rami Malek, Galata Köprüsü'nde
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        38 dakikalık kritik kayıt! İyileştirme yapılabilir mi?
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Konutta 52 ayın en düşük fiyat artışı
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Uykusuzluk sorunu nasıl çözülür?
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        Yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında: 47 sanık için hesap zamanı
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"

        Benzer Haberler

        Karaman'da otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı öldü
        Karaman'da otomobilin çarptığı kağıt toplayıcısı öldü
        Vali Çiçekli, Karaman'ın tarihi alanlarını ziyaret etti
        Vali Çiçekli, Karaman'ın tarihi alanlarını ziyaret etti
        Karaman'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında tatbikat yapıldı
        Karaman'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında tatbikat yapıldı
        Karaman Valisi Çiçekli, İl Genel Meclisi Toplantısına katıldı
        Karaman Valisi Çiçekli, İl Genel Meclisi Toplantısına katıldı
        Karaman'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Karaman'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Karaman'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi
        Karaman'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi