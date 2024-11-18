Karaman'da polis, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı
Karaman'da polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
Karaman'da polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
Emniyet birimleri, bilgilendirme ve suç oluşmadan önleyici polislik çalışmaları çerçevesinde kent merkezinde bilgilendirme çalışması yaptı.
Dolandırıcılıkla ilgili kahvehaneler, pazar yerleri, iş yerlerinin yoğunlukta olduğu cadde ve parklarda vatandaşlara telefon ve internet dolandırıcılığı konularında broşür dağıtıldı.
Vatandaşlara kendilerini polis, asker, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak altın, para, veya değerli ziynet eşyası isteyen kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulunularak, tanımadıkları kişilere kimlik, kart bilgisi ve şifre verilmemesi istendi.
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