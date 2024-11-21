Karaman Valisi Çiçekli Ermenek ilçesini ziyaret etti

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ermenek ilçesine ziyarette bulundu.

Ermenek Kaymakamlığını ziyaret eden Çiçekli, Kaymakam Fatih Erdoğan'dan ilçenin durumu, yapılan ve planlan projeler hakkında bilgi aldı.

Çiçekli, daha sonra Ali Rıza Alıçlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde faaliyet gösteren Umut Kafe de özel gereksinimli gençlerle bir araya geldi.