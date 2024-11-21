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        Karaman'da kağıt toplayıcısının öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

        Karaman'da otomobilin çarpması sonucu kağıt toplayıcısının hayatını kaybettiği kaza anına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 13:54 Güncelleme: 21.11.2024 - 13:54
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        Karaman'da kağıt toplayıcısının öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Karaman'da otomobilin çarpması sonucu kağıt toplayıcısının hayatını kaybettiği kaza anına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

        İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, H.M.Y. idaresindeki aracın yol kenarından ilerleyen Cengiz Karadağ'a (62) çarpıp, kaza yerinden uzaklaşması yer alıyor.

        H.M.Y. (30) idaresindeki 70 ET 799 plakalı otomobilin, 18 Kasım'da Yenişehir Mahallesi Buğday Pazarı çıkışında, çarptığı "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kağıt toplayıcısı Cengiz Karadağ (62) hayatını kaybetmişti.

        Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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