Karaman'da kağıt toplayıcısının öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
Karaman'da otomobilin çarpması sonucu kağıt toplayıcısının hayatını kaybettiği kaza anına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Karaman'da otomobilin çarpması sonucu kağıt toplayıcısının hayatını kaybettiği kaza anına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, H.M.Y. idaresindeki aracın yol kenarından ilerleyen Cengiz Karadağ'a (62) çarpıp, kaza yerinden uzaklaşması yer alıyor.
H.M.Y. (30) idaresindeki 70 ET 799 plakalı otomobilin, 18 Kasım'da Yenişehir Mahallesi Buğday Pazarı çıkışında, çarptığı "çekçek" diye tabir edilen el arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kağıt toplayıcısı Cengiz Karadağ (62) hayatını kaybetmişti.
Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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