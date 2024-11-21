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        KMÜ'de "Kara Delikler" konulu söyleşi düzenlendi

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Matematik Kulübü Topluluğu tarafından "Kara Delikler, Nötron Yıldızları, Kütle Çekim Dalgaları" konulu söyleşi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 14:43 Güncelleme: 21.11.2024 - 14:52
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        KMÜ'de "Kara Delikler" konulu söyleşi düzenlendi
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        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Matematik Kulübü Topluluğu tarafından "Kara Delikler, Nötron Yıldızları, Kütle Çekim Dalgaları" konulu söyleşi düzenlendi.

        Fen Fakültesi konferans salonundaki söyleşide, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Tekin, kara deliklerle ilgili sessiz bir devrimin yaşandığını, bu devrimin kuantum fiziğinde olduğu gibi zamanla daha iyi anlaşılacağını dile getirdi.

        Kara deliklerin ve kütle çekim dalgalarının, evrenin başlangıcı hakkında yeni bilgilerin önünü açtığını ifade eden Tekin, "Evrenin başlangıcını ışıkla görmemiz mümkün değil. Sadece 380 bin yaşını ve sonrasını görebiliyoruz. Çünkü ışık, bir duvarın içinde hapsolmuş gibi. Ancak gravitasyonel (kütleçekim) dalgaları ışık gibi hapsolamıyor ve bize evrenin ilk anlarıyla ilgili bilgi getirebiliyor. Bu, astrofizik alanında muazzam bir devrimdir ve yakın gelecekte evrenin kökeni hakkında birçok yeni bilgi öğrenebileceğiz." dedi.

        Söyleşiye, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Pak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sefa Usta, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

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