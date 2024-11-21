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        Karaman'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Karaman'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 17:35 Güncelleme: 21.11.2024 - 17:35
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        Karaman'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Karaman'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Ömer Coşkun (76) idaresindeki 01 D 3807 plakalı traktör, merkeze bağlı Elmadağı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Coşkun'un cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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