Karaman'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
Karaman'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Karaman'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ömer Coşkun (76) idaresindeki 01 D 3807 plakalı traktör, merkeze bağlı Elmadağı köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Coşkun'un cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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