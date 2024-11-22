Karaman'da, vefat eden öğretmenler için mevlit programı düzenlendi

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, şehit ve vefat eden öğretmenler için mevlit okutuldu.

Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda, lisede görevli öğretmenlerce dua edildi, öğrenciler Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptı.

İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kutsal mesleklerini icra ederken şehit düşen ve ahirete irtihal eden tüm öğretmenleri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, öğretmenlerin aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceklerini söyledi.