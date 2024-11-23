Karaman'da ineğe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Karaman'da otomobilin ineğe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Karaman'da otomobilin ineğe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ertuğrul Ş. (21) idaresindeki 70 FN 006 plakalı otomobil, Larende Mahallesi Kılbasan yolunda ineğe çarptı.
Kazada sürücüyle araçtaki E.Ş. (48), C.H.Ş. (11), Y.Ç. (15) ve R.Ç. (17) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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