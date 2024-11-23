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        Karaman'da ineğe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Karaman'da otomobilin ineğe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 10:50 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:56
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        Karaman'da ineğe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Karaman'da otomobilin ineğe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Ertuğrul Ş. (21) idaresindeki 70 FN 006 plakalı otomobil, Larende Mahallesi Kılbasan yolunda ineğe çarptı.

        Kazada sürücüyle araçtaki E.Ş. (48), C.H.Ş. (11), Y.Ç. (15) ve R.Ç. (17) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan R.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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