Karaman'da eğitime 1 gün ara verildi

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim ve öğretime, tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün ara verildiği belirtildi.

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