Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da eğitime 1 gün ara verildi

        Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 19:10 Güncelleme: 24.11.2024 - 19:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da eğitime 1 gün ara verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

        Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim ve öğretime, tüm resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil 1 gün ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul’da seri cinayetler!
        İstanbul’da seri cinayetler!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Emlak ilanında yeni dönem
        Emlak ilanında yeni dönem
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        "Türkiye'nin bir 'iç Kürt sorunu' kalmamıştır"
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sivas'ta fırtınalı maç golsüz sona erdi!
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        İrfan Can Kahveci'den 3 yıllık imza!
        Kritik saatler
        Kritik saatler
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Kayserispor-Fenerbahçe maçında penaltı var mı?
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?
        Hangi gıdalar diyete eklenmeli?

        Benzer Haberler

        Sertavul Geçidi kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı
        Sertavul Geçidi kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı
        Karaman'da ineğe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Karaman'da ineğe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Karaman'da, vefat eden öğretmenler için mevlit programı düzenlendi
        Karaman'da, vefat eden öğretmenler için mevlit programı düzenlendi
        Karaman'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Karaman'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü öldü
        KMÜ'de "Kara Delikler" konulu söyleşi düzenlendi
        KMÜ'de "Kara Delikler" konulu söyleşi düzenlendi
        Karaman'da kağıt toplayıcısının öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
        Karaman'da kağıt toplayıcısının öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında