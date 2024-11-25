Karaman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Karaman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.
Karaman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen programla kutlandı.
Karaman Güzel Sanatlar Lisesi Konser Salonu'ndaki program şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın günün önemini anlatan konuşmasının ardından güzel sanatlar lisesi öğrencileri tarafından şarkılar seslendirdi, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Program, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesi ve emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi takdim edilmesiyle son buldu.
Etkinliğe, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.
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