Karaman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Program, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmesi ve emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref Belgesi takdim edilmesiyle son buldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın günün önemini anlatan konuşmasının ardından güzel sanatlar lisesi öğrencileri tarafından şarkılar seslendirdi, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Karaman Güzel Sanatlar Lisesi Konser Salonu'ndaki program şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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