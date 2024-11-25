Karaman'da tipide kalan 400'e yakın koyun telef oldu

Berendi köyünü ziyaret eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli, İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut'tan bilgi alarak, hayvan sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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