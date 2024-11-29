Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da 415 koyunun telef olduğu tipide donma tehlikesi geçiren çoban o günü anlattı:

        Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 415 koyunun donarak telef olduğu tipide kalan iki çoban, sığındıkları ağıl sayesinde hayatta kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 15:42 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da 415 koyunun telef olduğu tipide donma tehlikesi geçiren çoban o günü anlattı:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 415 koyunun donarak telef olduğu tipide kalan iki çoban, sığındıkları ağıl sayesinde hayatta kaldı.

        Çobanlardan Mehmet Tatlı (50) AA muhabirine, çoban arkadaşıyla sürüyü köye götürmek için yola çıktıklarını söyledi.

        Sabah saatlerinde ağıldan çıktıklarını, sonrasında tipiye yakalandıklarını anlatan Tatlı, "Aniden başlayan tipi, arkamızdan estiği için ağıla geri dönemedik. Bu yüzden bir an önce köye gitmeye çalıştık. Bir çoban önde bir çoban arkada yolu kullanarak köye gidiyorduk ancak hayvanlar kara saplandı. Bir süre sonra ellerim ve ağzım uyuşmaya başlayınca, hayvanları bırakmak zorunda kaldık." diye konuştu.

        Tatlı, bir süre sonra tipinin yön değiştirmesiyle kalan hayvanların da etrafa dağıldığını, sürüyü kurtarma şanslarının kalmadığını anlayınca kendi canlarının derdine düştüklerini belirterek, "Kızılpınarın mevkisinde tesadüfen bir ağıla ulaştık. Orada biraz ısındıktan sonra muhtarı ve ağabeyimi aradım. 'Beni merak etmeyin, koyunlara bakın.' dedim." ifadesini kullandı.

        Gelen telefonla sürüyü aramaya çıkan köy muhtarı Binnur Demircan ise çobanları ağılda bulduklarını ama ilk gün sürüye ulaşamadıklarını dile getirdi.

        Tipi nedeniyle görüş mesafesinin 1 metreye kadar düştüğüne işaret eden Demircan, "Devletimiz buradaydı ama iş makineleri bile tipi nedeniyle yolu açamadı. Bir gün sonra ulaştığımız hayvanların bir kısmı telef olmuştu. Canlı kurtardığımız hayvanların bir kısmı da sonra telef oldu.

        Berendi köyü Yurt Pınarı Sağcabükü mevkisinde 25 Kasım'da yayladan dönerken kar yağışı ve tipiye yakalanan yaklaşık 900 koyundan 415'i telef olmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu BM ile devam edemeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu BM ile devam edemeyiz
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Kapatılan hastanelere kayyum atandı
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı?
        Önce annesi şimdi de babası can verdi!
        Önce annesi şimdi de babası can verdi!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Hasan Arat başkanlıktan istifa etti!
        Kamyonet, istinat duvarına çarptı; 2 çocuk öldü, sürücü baba yaralı
        Kamyonet, istinat duvarına çarptı; 2 çocuk öldü, sürücü baba yaralı
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Sahte dolarları ATM'ye yatırıp TL çektiler!
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Cimbom, Avrupa'da zirve takibini sürdürdü
        Zehra'yı 3 kez bıçaklayıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Zehra'yı 3 kez bıçaklayıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Reflü ve kabızlığa son veriyor!
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        500 bini aşkın fotoğrafla yaban hayatının izleri...
        Kağıt topluyorlardı... Baba ile oğlu ayıran kaza!
        Kağıt topluyorlardı... Baba ile oğlu ayıran kaza!
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        O anlar kamerada! Husumetlisi kaçmaya çalıştı! Katil: 16 yaşında!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        “Gâzi Mustafa Kemâl Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihânda sulh’ şiârının hikmetini ve kıymetini bir kez daha anlıyoruz”
        Ödül töreniyle sona erdi
        Ödül töreniyle sona erdi

        Benzer Haberler

        Islah edilen ata tohumu Ahmet buğdayı ikinci ekim sezonunda toprakla buluşt...
        Islah edilen ata tohumu Ahmet buğdayı ikinci ekim sezonunda toprakla buluşt...
        Karaman'da okullara 'kar' tatili
        Karaman'da okullara 'kar' tatili
        Karaman'da tipide kalan 400'e yakın koyun telef oldu
        Karaman'da tipide kalan 400'e yakın koyun telef oldu
        Karaman'da eğitime 1 gün ara verildi
        Karaman'da eğitime 1 gün ara verildi
        Tipiye yakalanan 350 koyun ile 2 eşek donarak öldü
        Tipiye yakalanan 350 koyun ile 2 eşek donarak öldü
        Karaman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Karaman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı