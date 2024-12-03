Karaman Valisi Çiçekli'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçekli, mesajında, engelli bireylerin, spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden iş hayatına kadar her alanda gösterdikleri üstün başarılarla herkese ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Bu başarıların artarak devam etmesi için engelli bireylere sunulan imkanların çeşitlendirilmesi, erişilebilirliğin artırılması ve toplumun her kesiminde farkındalık oluşturulmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Çiçekli, şunları kaydetti: