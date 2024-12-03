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        Karaman Valisi Çiçekli'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 12:50 Güncelleme: 03.12.2024 - 12:50
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        Karaman Valisi Çiçekli'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
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        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çiçekli, mesajında, engelli bireylerin, spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden iş hayatına kadar her alanda gösterdikleri üstün başarılarla herkese ilham kaynağı olduğunu belirtti.

        Bu başarıların artarak devam etmesi için engelli bireylere sunulan imkanların çeşitlendirilmesi, erişilebilirliğin artırılması ve toplumun her kesiminde farkındalık oluşturulmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Çiçekli, şunları kaydetti:

        "Bizler, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışını benimseyen geleneğinin temsilcileriyiz. Bu anlayış doğrultusunda engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmak, onlara fırsat eşitliği sağlamak, hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam oluşturmak ve hayatın her alanına tam katılımlarını temin etmek hem devletimizin hem de milletimizin ortak sorumluluğudur. Bu bilinçle, engelli bireylerimizin huzurlu, mutlu ve üretken bir yaşam sürmeleri için çalışmaya devam edeceğiz. Sadece fiziki engellerin değil, zihinlerdeki ve kalplerdeki engellerin de ortadan kaldırılması için hep birlikte gayret göstereceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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