Karaman Valisi Çiçekli, evleri onarılan yaşlı çifti ziyaret etti

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, 21 Ekim'de Yeni Mahalle'deki inşaat temeli kazısında evlerinin duvarı yıkılan Raziye Erşen ve Bilal Erşen çiftini, firma tarafından onarımı tamamlanan evlerinde ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Özcan'ın da eşlik ettiği ziyarette Çiçekli, Erşen çiftiyle bir süre sohbet ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Çiçekli, yaşlı çiftin her zaman yanlarında olacaklarını belirterek, "Bugün hem geçmiş olsun demek hem de halinizi hatırınızı sormak için buradayız. Ne zaman ihtiyacınız olursa yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman açıktır. Sağlıklı, huzur ve mutluluk içinde güzel bir ömür geçirmenizi temenni ediyorum." dedi.