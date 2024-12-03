Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman Valisi Çiçekli, evleri onarılan yaşlı çifti ziyaret etti

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, 21 Ekim'de Yeni Mahalle'deki inşaat temeli kazısında evlerinin duvarı yıkılan Raziye Erşen ve Bilal Erşen çiftini, firma tarafından onarımı tamamlanan evlerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 13:35 Güncelleme: 03.12.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman Valisi Çiçekli, evleri onarılan yaşlı çifti ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, 21 Ekim'de Yeni Mahalle'deki inşaat temeli kazısında evlerinin duvarı yıkılan Raziye Erşen ve Bilal Erşen çiftini, firma tarafından onarımı tamamlanan evlerinde ziyaret etti.

        Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Özcan'ın da eşlik ettiği ziyarette Çiçekli, Erşen çiftiyle bir süre sohbet ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

        Çiçekli, yaşlı çiftin her zaman yanlarında olacaklarını belirterek, "Bugün hem geçmiş olsun demek hem de halinizi hatırınızı sormak için buradayız. Ne zaman ihtiyacınız olursa yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Kapımız da gönlümüz de sizlere her zaman açıktır. Sağlıklı, huzur ve mutluluk içinde güzel bir ömür geçirmenizi temenni ediyorum." dedi.

        Bir inşaat firmasının 21 Ekim'de Yenimahalle 310. Sokak'ta ev yapımı için temel kazma çalışması yaptığı sırada tek katlı müstakil evin duvarı yıkılmış, olay sırasında evde bulunan 70 yaşındaki Raziye Erşen, yara almadan kurtulmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Enflasyonda meyve-sebze baskısı
        Enflasyonda meyve-sebze baskısı
        Yaman 40 günlüktü! Son kez emzirdi!
        Yaman 40 günlüktü! Son kez emzirdi!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Kasım ayı enflasyonu belli oldu
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        Trump, Notre Dame Katedrali'nin açılışına katılacak
        "Tarih onu affetmeyecek"
        "Tarih onu affetmeyecek"
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        "G.Saray'ı koruyacak fark kalmadı"
        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri
        Otomobilde ikinci tarihi rekorun ayak sesleri
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        Oğlu zihinsel engelliydi! Böyle baba az bulunur! İşte yılın babası!
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        Dikkat! Yürüyüş veya koşu sırasında o hatayı yapmayın
        Dikkat! Yürüyüş veya koşu sırasında o hatayı yapmayın
        ABD yargısından Musk'a 100 milyar dolarlık engel
        ABD yargısından Musk'a 100 milyar dolarlık engel
        Suriye'de son durum ne?
        Suriye'de son durum ne?

        Benzer Haberler

        Karaman Valisi Çiçekli'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Karaman Valisi Çiçekli'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
        Karaman'da 78 yaşındaki hayırsevere altın madalya ve beratı verildi
        Karaman'da 78 yaşındaki hayırsevere altın madalya ve beratı verildi
        Kulüpler Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da başladı
        Kulüpler Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da başladı
        Karaman'da 415 koyunun telef olduğu tipide donma tehlikesi geçiren çoban o...
        Karaman'da 415 koyunun telef olduğu tipide donma tehlikesi geçiren çoban o...
        Islah edilen ata tohumu Ahmet buğdayı ikinci ekim sezonunda toprakla buluşt...
        Islah edilen ata tohumu Ahmet buğdayı ikinci ekim sezonunda toprakla buluşt...
        Karaman'da okullara 'kar' tatili
        Karaman'da okullara 'kar' tatili