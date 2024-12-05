Karaman'da "silinen görüntüleri geri getireceğim" bahanesiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama

Yapılan incelemede şüphelinin H.A'nın kart bilgileriyle kuyumcudan 56 bin lira değerinde altın aldığı ve 8 kişiye 955 bin lira gönderdiği tespit edildi.

H.A, sosyal medya hesaplarından silinen fotoğraf ve görüntüleri geri getirmek için U.K. ile anlaştı.

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