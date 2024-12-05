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        Karaman'da "silinen görüntüleri geri getireceğim" bahanesiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama

        Karaman'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:03 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:42
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        Karaman'da "silinen görüntüleri geri getireceğim" bahanesiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama
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        Karaman'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        H.A, sosyal medya hesaplarından silinen fotoğraf ve görüntüleri geri getirmek için U.K. ile anlaştı.

        U.K'nin görüntüleri kurtarmak için banka kartlarının şifrelerini istemesi üzerine dolandırıldığını anlayan H.A, İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu.

        Yapılan incelemede şüphelinin H.A'nın kart bilgileriyle kuyumcudan 56 bin lira değerinde altın aldığı ve 8 kişiye 955 bin lira gönderdiği tespit edildi.

        Ekipler, U.K, H.İ.C. ve M.H'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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