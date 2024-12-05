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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 16:36 Güncelleme: 05.12.2024 - 16:38
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:YeniKaraman Stadyumu

        Hakemler: Oğuzhan Aksu, Seyfettin Ünal, Sabri Öğe

        Karaman Futbol Kulübü: Mert Salık, Azad Filiz, Cem Aktaş, Muhammet Berkay Tekke (Dk. 62 İlke Tankul), Yunus Teke, Hüseyin Mert Uyanıker ( Dk. 76 Yusuf Yardımcı), Sabrican Vural (Dk. 76 Cihat Aktaş), Abdulkadir Sönmez (Dk. 44 Resul Türkkalesi), Abdullah Sezgin, Ömer Faruk Yılmaz, Mehmet Bağcı,

        Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Eşref Korkmazoğlu, Laine (Dk.18 Metin Nilifırka, Dk. 78 Emir Atik), Altar Han Hidayetoğlu, Nzaba, Abuzer Gaffar Toplu, Jair, Sefa Narin, Oğuz Ceylan, Berkay Aydoğmuş (Dk. 78 Fatih Soy), Ertuğrul Furat (Dk. 83 Burak Çölkesenoğlu)

        Goller: Dk. 20 Altar Han Hidayetoğlu, Dk. 81 Ertuğrul Furat (Esenler Erokspor)

        Sarı Kartlar: Dk. 76 Yunus Teke, Dk. 89 Azad Filiz (Karaman FK), Dk. 75 Metin Nilifırka, (Esenler Erokspor)

        KARAMAN

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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