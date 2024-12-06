Karaman'da AFAD gönüllüleri "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü"nde buluştu

Karaman'da 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, AFAD gönüllüleri bir araya geldi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce, bir otelde "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş, gönüllü çalışmaları ve faydalarını dünya çapında duyurmak amacıyla 5 Aralık'ın Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmasına karar verildiğini dile getirdi.