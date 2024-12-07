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        Karaman'da sis etkili oldu

        Karaman'da sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 10:20 Güncelleme: 07.12.2024 - 10:20
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        Karaman'da sis etkili oldu
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        Karaman'da sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde sabahtan itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Bölgede ulaşımı etkileyen sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

        Polis ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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