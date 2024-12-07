Karaman'da sis etkili oldu
Karaman'da sis hayatı olumsuz etkiledi.
Karaman'da sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde sabahtan itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Bölgede ulaşımı etkileyen sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Polis ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.
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