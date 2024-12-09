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        Karaman'da SMA hastası bebek için tiyatro gösterisi düzenlendi

        Karaman'da gelirlerinin bir kısmı Tip-1 SMA hastası bebek için ayrılan tiyatro gösterisi düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 12:15 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:15
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        Karaman'da SMA hastası bebek için tiyatro gösterisi düzenlendi
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        Karaman'da gelirlerinin bir kısmı Tip-1 SMA hastası bebek için ayrılan tiyatro gösterisi düzenlendi

        Karaman'da Şehit Ahmet Sarı Ortaokulu öğrencileri tarafından Piri Reis Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Kitap Yüklü Eşek" oyunu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sinema ve Tiyatro topluğu öğrencileri tarafından sahnelendi.

        Oyunun yazarlığını ise henüz 5. sınıf öğrencisi olan Ömer Edip Yaşar ve babası Yakup Yaşar yazdı.

        Şehit Ahmet Sarı Ortaokulu Sosyal Bilgiler öğretmeni Tuncer Baran, sosyal bilgiler dersinde işlenen sosyal yardımlaşma ve dayanışma konusu kapsamında okul olarak SMA'lı bir bebeğin yardım kampanyasına dahil olduklarını söyledi.

        Öğrencilere yardımlaşmanın önemini anlatmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Baran, "Dersleri somutlaştırmak ve öğrencilerin yardımlaşma duygusunu canlandırmak için her sene bir SMA'lı bebeğe destek oluyoruz. Bu sene Gaziantep'ten Zeynep bebeğe yardım ediyoruz. Öğrencimiz bir tiyatro oyunu olduğunu ve bu oyunun gelirlerinin bir kısmı bebeğe bağışlanırsa kendini mutlu hissedeceğini söyledi. Duyduğumuzda çok mutlu olduk ve destek verdik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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