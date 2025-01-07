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        Karaman'da sis etkili oldu

        Karaman'da sis, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 10:17 Güncelleme: 07.01.2025 - 10:18
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        Karaman'da sis etkili oldu
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        Karaman'da sis, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, sabah saatlerinde yoğunlaştı.

        Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

        Polis ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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