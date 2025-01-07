Karaman'da marketten hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Karaman'da, marketten yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.
Karaman'da, marketten yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Koçakdede Mahallesi'ndeki marketten gıda ürünü ve sigara çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.B'yi (46) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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