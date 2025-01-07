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        Karaman'da marketten hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Karaman'da, marketten yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 14:59 Güncelleme: 07.01.2025 - 15:14
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        Karaman'da marketten hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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        Karaman'da, marketten yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedilen şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Koçakdede Mahallesi'ndeki marketten gıda ürünü ve sigara çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.B'yi (46) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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