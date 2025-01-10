Karaman'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve karayolları ekibi sevk edildi.

Karaman-Konya kara yolunun 7. kilometresinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 3 tır, 3 tanker, 6 otomobil ve midibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.