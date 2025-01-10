Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

        Karaman'da 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 10:38 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Karaman'da 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

        Karaman-Konya kara yolunun 7. kilometresinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 3 tır, 3 tanker, 6 otomobil ve midibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve karayolları ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        "Aklı hala sahada değil"
        "Aklı hala sahada değil"
        LLAMA'yı korsan verilerle eğitti!
        LLAMA'yı korsan verilerle eğitti!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        NBA maçına İzmir marşı damgası!
        NBA maçına İzmir marşı damgası!
        Karıncaların kin tuttuğu ortaya koyuldu
        Karıncaların kin tuttuğu ortaya koyuldu
        İzin almak zorundalar
        İzin almak zorundalar
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Trakya'da yağmur, iç bölgelerde sis var! Marmara'da sıcaklıklar düşüyor
        Trakya'da yağmur, iç bölgelerde sis var! Marmara'da sıcaklıklar düşüyor
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Tartışma büyüyor
        Tartışma büyüyor
        Trudeau: Trump dikkatleri farklı yere çekiyor
        Trudeau: Trump dikkatleri farklı yere çekiyor
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!

        Benzer Haberler

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Karaman'da partililerle buluştu
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Karaman'da partililerle buluştu
        Ümit Özdağ: Abdullah Öcalan, İmralı'dan çıkmayacak (2)
        Ümit Özdağ: Abdullah Öcalan, İmralı'dan çıkmayacak (2)
        Ümit Özdağ: Abdullah Öcalan, İmralı'dan çıkmayacak
        Ümit Özdağ: Abdullah Öcalan, İmralı'dan çıkmayacak
        Karaman'da restoranda çıkan yangın hasara neden oldu
        Karaman'da restoranda çıkan yangın hasara neden oldu
        Karaman'da marketten hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
        Karaman'da marketten hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
        Karaman'da sis etkili oldu
        Karaman'da sis etkili oldu