Karaman'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Karaman'da 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Karaman'da 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Karaman-Konya kara yolunun 7. kilometresinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle 3 tır, 3 tanker, 6 otomobil ve midibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve karayolları ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için yürütülen çalışmalar sürüyor.
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