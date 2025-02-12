Karaman'da kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Karaman'da kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.

Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla kent merkezinin ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.