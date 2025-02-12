Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

        Karaman'da kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 22:09 Güncelleme: 12.02.2025 - 22:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
        ABONE OL

        Karaman'da kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.

        Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla kent merkezinin ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1.5 saatlik görüşme: Trump Putin ile barışı konuştu
        1.5 saatlik görüşme: Trump Putin ile barışı konuştu
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Galatasaray-Adana Demirspor maçındaki ham VAR kayıtları açıklandı!
        Galatasaray-Adana Demirspor maçındaki ham VAR kayıtları açıklandı!
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Profesör Görür: Depremler Anadolu'yu rahatsız edebilir
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Firmino gerçeği ortaya çıktı!
        Muhtarın silahla vurduğu emlakçı öldü
        Muhtarın silahla vurduğu emlakçı öldü
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
        ABD: Ukrayna'nın 2014 sınırlarına dönmesi gerçekçi bir hedef değil
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        Emeklilere bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta ele alınacak
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        "Kırmızı ete yüzde 10-15 zam yolda"
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        Tam dehşet! Sokakta gördüğünü kadını bıçakladı
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan yeni faiz açıklaması
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"

        Benzer Haberler

        Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasında
        Karaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavga güvenlik kamerasında
        Karaman'da okul müdür yardımcısını darbeden veli tutuklandı
        Karaman'da okul müdür yardımcısını darbeden veli tutuklandı
        Karaman'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
        Karaman'da silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
        Sosyal medyada tartıştığı kişileri tüfekle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
        Sosyal medyada tartıştığı kişileri tüfekle vurdu: 1 ölü, 1 yaralı
        Karaman'da tarım arazilerine zarar veren yaban domuzları için sürek avı
        Karaman'da tarım arazilerine zarar veren yaban domuzları için sürek avı
        Karaman Valisi Çiçekli'den ziyaretler
        Karaman Valisi Çiçekli'den ziyaretler