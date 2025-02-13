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        Karaman'da kar yağışı etkili oldu

        Karaman'da kar yağışı etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 12:49 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:49
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        Karaman'da kar yağışı etkili oldu
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        Karaman’da kar yağışı etkisini gösterdi.

        Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sabah saatlerinde kenti beyaza bürüdü.

        Kardan dolayı sürücüler kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

        Belediye ekipleri kent genelinde cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

        Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

        Ekipler, Karaman-Konya, Karaman-Mersin ve Karaman-Ereğli kara yolunda kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

        İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Karaman-Mersin kara yolundaki Sertavul Geçidi, tırların ve zincir bulunmayan araçların geçişine kapatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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