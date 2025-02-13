Karaman'da kar yağışı etkili oldu

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayan Karaman-Mersin kara yolundaki Sertavul Geçidi, tırların ve zincir bulunmayan araçların geçişine kapatıldı.

Belediye ekipleri kent genelinde cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

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