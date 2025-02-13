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        Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

        Karaman'da etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 21:44 Güncelleme: 13.02.2025 - 21:44
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        Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
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        Karaman'da etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda il genelinde buzlanma ve don beklendiği, trafik ve can güvenliği için kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 14 Şubat'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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