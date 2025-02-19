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        Karaman'da nefes borusuna leblebi kaçan çocuk öldü

        Karaman'da nefes borusuna leblebi kaçan 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 12:43 Güncelleme: 19.02.2025 - 12:43
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        Karaman'da nefes borusuna leblebi kaçan çocuk öldü
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        Karaman'da nefes borusuna leblebi kaçan 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        Şeyh Şamil Mahallesi 1397. Sokak'ta evde Mehmet Akif Kaya'nın soluk borusuna leblebi kaçtı.

        Çocuğun nefes alamadığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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