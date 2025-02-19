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        Karaman'da 14 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

        Karaman'da, 14 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 14:10 Güncelleme: 19.02.2025 - 14:10
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        Karaman'da 14 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
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        Karaman'da, 14 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İzmir'de yaşayan Ayşe Atlar, 2011'de 19 yaşında olan oğlu Mevlüt Ozan Atlar hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına kayıp başvurusunda bulundu.

        Yapılan çalışmalarda Atlar'ın son görüldüğü yerin Karaman olduğu tespit edildi.

        Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Atlar'ın o dönem çalıştığı çiftlik sahibi K.S. ile İ.S, T.Ö, H.E. ve A.Ç, Karaman, Ankara ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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