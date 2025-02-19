Karaman'da 14 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü iddiasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Atlar'ın o dönem çalıştığı çiftlik sahibi K.S. ile İ.S, T.Ö, H.E. ve A.Ç, Karaman, Ankara ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan çalışmalarda Atlar'ın son görüldüğü yerin Karaman olduğu tespit edildi.

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