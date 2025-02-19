Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı
Karaman'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
Karaman'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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