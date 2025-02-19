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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:17 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:46
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 4 hükümlü yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanması için çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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