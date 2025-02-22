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        Karaman'da Sertavul Geçidi'nde tipi etkili oluyor

        İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde tipi etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 13:49 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:32
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        Karaman'da Sertavul Geçidi'nde tipi etkili oluyor
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        İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde tipi etkisini gösteriyor.

        Gece saatlerinde başlayan kar ve tipi, Karaman ile Mersin arasındaki geçitte etkili oluyor.

        Tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşüyor.

        Trafik ekipleri, sürücüleri, yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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