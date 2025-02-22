Karaman'da Sertavul Geçidi'nde tipi etkili oluyor
İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde tipi etkisini gösteriyor.
İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde tipi etkisini gösteriyor.
Gece saatlerinde başlayan kar ve tipi, Karaman ile Mersin arasındaki geçitte etkili oluyor.
Tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşüyor.
Trafik ekipleri, sürücüleri, yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
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