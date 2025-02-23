Karaman'da kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi
Karaman'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi.
Karaman'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi.
Kentin yüksek rakımlarında aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Beyaza bürünen köylerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, 1480 rakımlı Lale Köyü ve çevresinde kar yağışıyla güzel manzaralar oluştu.
Karla kaplanan köyler dronla görüntülendi.
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