Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi

        Karaman'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:13 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi
        ABONE OL

        Karaman'da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen köyler dronla görüntülendi.

        Kentin yüksek rakımlarında aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Beyaza bürünen köylerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, 1480 rakımlı Lale Köyü ve çevresinde kar yağışıyla güzel manzaralar oluştu.

        Karla kaplanan köyler dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek!
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Yapı Kredi Yatırım'dan borsa işlemlerine ilişkin açıklama
        Yapı Kredi Yatırım'dan borsa işlemlerine ilişkin açıklama
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor

        Benzer Haberler

        Karaman'da Sertavul Geçidi'nde tipi etkili oluyor
        Karaman'da Sertavul Geçidi'nde tipi etkili oluyor
        Kurduğu tesisle ahşap atıkları yakıt olarak ekonomiye kazandırıyor
        Kurduğu tesisle ahşap atıkları yakıt olarak ekonomiye kazandırıyor
        Karaman'da polis aracında kendisini vuran alkollü sürücü tedavi gördüğü has...
        Karaman'da polis aracında kendisini vuran alkollü sürücü tedavi gördüğü has...
        Kaza sonrası polis aracına alınan alkollü sürücü, sakladığı tabancasıyla in...
        Kaza sonrası polis aracına alınan alkollü sürücü, sakladığı tabancasıyla in...
        Karaman Valisi Çiçekli, başarılı sporcuları ödüllendirdi
        Karaman Valisi Çiçekli, başarılı sporcuları ödüllendirdi
        Karaman'da bir kişi kıraathanede ölü bulundu
        Karaman'da bir kişi kıraathanede ölü bulundu