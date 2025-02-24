Karaman'da Zanaat Atölyesi açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında Karaman Hatuniye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Zanaat Atölyesi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, lisede kurulan atölyeyi ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti, deneyimlerini dinledi.

Zanaat Atölyeleri sayesinde öğrencilerin, yeteneklerini keşfetme ve ilgi duydukları alanlarda deneyim kazanma fırsatı yakaladığını belirten Çalışkan, geleneksel usta-çırak ilişkisini de yaşatarak ahilik kültürünü eğitim ortamlarına taşıdıklarını aktardı.

Çalışkan, mesleki eğitimin güçlenmesi ve öğrencilerin meslek seçimlerinde daha bilinçli kararlar alması için bu tür programları önemsediklerini ifade etti.

Atölyede, ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerine meslekleri tanıma, atölye ortamını deneyimleme ve temel beceriler kazanma fırsatı sunuluyor. Bu kapsamda, yiyecek içecek hizmetleri alanında açılan kursa 18 öğrenci katılım sağladı.